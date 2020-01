Coronavirus, l’esperto: “Nessun motivo per evitare ristoranti cinesi” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Calano gli affari nei ristoranti etnici dopo l’epidemia scoppiata in Cina. Sono oltre 130 le vittime del Coronavirus, moltissime le persone infette: in Italia cresce la paura e a risentirne sono anche i ristoranti cinesi. A confermarlo è Jianguo Shu, titolare di “Dragone d’Oro” e “Dao”, a Roma. Direttamente dal 2003, torna a farsi vivo il fantasma dell’epidemia Sars. A tal proposito, Shu ha commentato: “So che il Coronavirus è diverso dalla Sars, ma finora sono state molte le chiamate per disdire le prenotazioni”. Poi ha fatto sapere: “Molti colleghi che ho sentito sono nella stessa situazione. Persino i locali giapponesi stanno avendo cancellazioni”. Ma gli esperti rassicurano: non ci sarebbe alcun rischio di contagio nei cibi e nei ristoranti cinesi. A confermarlo, non solo il professor Burioni: anche per Giovanni Rezza, ... notizie

