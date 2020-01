Coronavirus | l’allarme di Burioni | ' ' Sensazione che i dati dalla Cina non siano reali' '

Baranzate - annullata la festa per il Capodanno cinese dopo l’allarme per il Coronavirus : Anche Baranzate segue le orme di Milano e Roma e annulla i festeggiamenti per il Capodanno cinese, fissati per il prossimo 2 febbraio, in segno di solidarietà con la Cina, alle prese con l'epidemia di coronavirus. A darne notizia è il primo cittadino del comune dell'hinterland milanese, Luca Elia, su Facebook: "Quest'anno non ci sarà lo spettacolo in coerenza con quanto deciso dal coordinamento delle associazioni cinesi a Milano".Continua a ...

Turista sviene in Autogrill - scatta l’allarme Coronavirus : area di servizio chiusa : Momenti di panico all’Autogrill di Serravalle sull’autostrada A1, dove una Turista di nazionalità cinese si è sentita male ed è svenuta: è scattato l’allarme coronavirus. I clienti che si trovavano nell’area di servizio sono stati fatti uscire velocemente e la zona è stata momentaneamente chiusa. Infatti, sono scattati immediatamente i controlli per accertare il caso e dopo quasi un’ora l’Autogrill ha ...

Coronavirus - rientra l’allarme in Italia ma l’attenzione resta alta. Primi casi in Europa. Il presidente cinese Xi : “Situazione grave. La diffusione è sempre più rapida” : rientra l’allarme in Italia mentre si registrano i Primi casi di Coronavirus in Europa. Dopo quello registrato a Bari è rientrato anche il caso della paziente ricoverata all’ospedale Maggiore di Parma per un sospetto caso di Coronavirus. Eseguiti gli accertamenti è emersa la presenza del virus influenzale di tipo B sulla donna, un’Italiana residente nel Parmense che dovrebbe avere preso parte in Cina allo stesso tour con il ...

Coronavirus cinese - l’allarme di Burioni : “Può essere trasmesso da persone senza sintomi” : Il virogolo Roberto Burioni è intervenuto sull'emergenza legata al Coronavirus cinese, che finora ha fatto 41 vittime. "La notizia più brutta in assoluto è che sembra possibile l'esistenza di pazienti asintomatici, che stanno bene, non hanno febbre, ma possono diffondere il virus. Ciò rivoluzionerà il nostro modo di affrontare l'infezione".Continua a leggere

Coronavirus a Parma - rientrato l’allarme : si trattava di influenza : Dopo il falso allarme sulla cantante cinese rientrata a Bari sospettata di aver contratto il Coronavirus, un’altra smentita arriva da Parma. Le prime analisi su una donna, sempre di ritorno dalla Cina, che si credeva essere affetta dal virus n-CoV, hanno rivelato che la paziente è affetta da semplice influenza di tipo B. Coronavirus a Parma: allarme rientrato La donna era da poco rientrata da Wuhan, città di origine dell’epidemia, e ...

Coronavirus - la Cina isola 4 città : l’OMS lancia l’allarme : Coronavirus, la Cina decide di isolare 4 città per evitare la diffusione: l’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme Le autorità cinesi hanno deciso di bloccare quattro città nel tentativo disperato di arrestare la diffusione del Coronavirus mortale. Dopo che il conto delle vittime all’interno della Repubblica Popolare è salito a 25, con quasi 1000 contagi […] L'articolo Coronavirus, la Cina isola 4 città: ...