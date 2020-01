Coronavirus, la paura collettiva fa schizzare su Itunes il film “Contagion” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le persone sono ormai travolte da una sorta di isteria collettiva per il Coronavirus proveniente da Wuhan, cittadina cinese in cui si è scatenato il focolaio. Tutto questo ha portato tantissimi a cercare informazioni sul web sui metodi di trasmissione del virus, anche attraverso fonti poco affidabili scientificamente. È il caso del film Contagion di Steven Soderbergh del 2011, passato in sordina all’epoca al punto da non essere disponibile in nessuno dei servizi streaming come Netflix o Amazon Prime. Ora il film vive grazie al Coronavirus una “seconda giovinezza” tanto da essere tornato nella top 10 di Itunes negli USA e al 17esimo posto in quella italiana. Ma qual è la trama di Contagion in cui tanti vedono un riferimento al Coronavirus? Una donna, interpretata dal premio Oscar Gwyneth Paltrow, torna a casa in Minnesota da un viaggio d’affari a Hong Kong. ... giornalettismo

