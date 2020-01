Coronavirus, la mappa in tempo reale sulla diffusione del contagio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una mappa che si aggiorna in tempo reale e che ci mostra i numeri e la diffusione del nuovo Coronavirus. E’ il progetto degli scienziati della Johns Hopkins University per osservare la diffusione mondiale dell’epidemia. Utilizza dati ufficiali forniti da fonti autorevoli, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità. COME FUNZIONA Nella mappa RAGGIUNGIBILE CLICCANDO QUI è possibile individuare i casi dei contagi, indicati chiaramente attraverso un pallino rosso. Più è vasta l’area segnalata in rosso e maggiore è la concentrazione delle vittime di contagio. su Il Notiziario. ilnotiziario

