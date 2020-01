Coronavirus, la coincidenza assurda: mascherine vendute in Italia sono prodotte a Wuhan (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una incredibile scoperta è stata fatta da alcuni clienti che in farmacia hanno acquistato la mascherina per difendersi dal Coronavirus: è stata propdotta proprio a Wuhan, dove è iniziata l’epidemia Anche in Italia è ormai caccia alla mascherina per iniziare a proteggersi dal rischio di contrarre il Coronavirus. Anche se qui il virus cinese non … L'articolo Coronavirus, la coincidenza assurda: mascherine vendute in Italia sono prodotte a Wuhan NewNotizie.it. newnotizie

Nadia_hopppe1 : RT @FernandaVigagni: “…L'interferenza del virus derivato dal vaccino era significativamente associata al coronavirus e al metapneumovirus u… - FernandaVigagni : “…L'interferenza del virus derivato dal vaccino era significativamente associata al coronavirus e al metapneumoviru… - toreronews : RT @toreronews: #coronavirus non #complotto, ma ricerca di chiarezza: il laboratorio di #wuhan in #cina è una coincidenza? perchè non indag… -