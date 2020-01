Coronavirus, la British Airways annuncia la sospensione di tutti i voli da e per la Cina (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A causa dell'allarme Coronavirus la British Airways, la quinta compagnia aerea più grande del mondo, ha annunciato la sospensione immediata di tutti i suoi voli verso la Cina per contenere l'epidemia del nuovo virus che finora ha ucciso 136 persone e contagiato altre seimila. Anche gli Usa valutano lo stop ai collegamenti col paese asiatico. fanpage

