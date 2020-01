Coronavirus, in Italia tutti negativi ai test. Sale il numero dei contagi: «Sono già più della Sars» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Coronavirus, il numero di contagi alle 18 locali (le 11 in Italia) è salito a 6.078 casi: è l'ultima stima postata dalla tv statale Cctv sul suo account Weibo, il Twitter cinese. Le... leggo

Agenzia_Ansa : Sono tutti negativi i casi sospetti di contagio da #coronavirus segnalati in Italia. Lo riferisce il ministero dell… - HuffPostItalia : Fabrizio Pregliasco: 'Il Coronavirus arriverà anche in Italia ma ci troverà preparati' - giornalettismo : La denuncia della docente universitaria @LalaHu9: 'Episodio di #sinofobia sul Frecciarossa. Sono preoccupata per ch… -