Coronavirus, in Cina 132 morti. British Airways sospende voli, anche Trump valuta lo stop. Toyota sospende la produzione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Crolla la Borsa di Hong Kong. Tre nuovi casi in Baviera, il primo negli Emirati arabi. Crolla la Borsa di Hong Kong. Partito da Wuhan l'aereo per gli americani. Starbucks chiude temporaneamente metà dei locali repubblica

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - Agenzia_Ansa : Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. I casi di infezione sono raddoppiati in 24 ore arrivando a 4.515,… - repubblica : Coronavirus dalla Cina, l’epidemiologo: “Uccide solo 3 malati su 100 ma ora la crescita sarà esponenziale” -