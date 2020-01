Coronavirus, il prof. Bassetti: “Numeri limitati se paragonati all’influenza” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A fronte degli ultimi dati sul nuovo Coronavirus la Sita, Società italiana di terapia antinfettiva invita a non cedere agli allarmismi, sottolineando che “i numeri sono limitati se paragonati a quelli di un qualsiasi virus influenzale”. E anche alcuni numeri di paragone possono servire: in Italia ogni anno circa 5.000 persone muoiono a causa di complicanze respiratorie da influenza, e 11mila per la polmonite batterica. Gli ultimi dati comunicati dalla Commissione sanitaria nazionale cinese parlano di circa 6.000 casi accertati e 132 decessi: “I numeri del nuovo Coronavirus 2019 n-CoV destano preoccupazione nell’opinione pubblica, ma vanno letti e analizzati con attenzione”, avverte la Sita. Spiegando che per capire quanto sia aggressivo questo nuovo virus è necessario mettere i dati a confronto con quelli di altri due Coronavirus che hanno causato ... meteoweb.eu

untractiveface : e poi c'è la mia prof di scienze umane che entra in classe dicendo che il coronavirus è stato prodotto in laborator… - lucaciarrocca : @RobertoBurioni Censura, prof #Burioni? La #Cina ha agito con rapidità e trasparenza. Diciamo qualcosa invece, sul… - ItaliaRai : @MarcoClementi inviato speciale del @Tg1Raiofficial è il primo ospite de 'L'Italia con voi' di… -