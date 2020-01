Coronavirus, il caso di Napoli è negativo: la conferma dopo le analisi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Coronavirus, il caso sospetto a Napoli è negativo. Ad accertarlo l'ospedale Spallanzani di Roma. Ieri al Cotugno era stato ricoverato un ragazzo di 28 anni di nazionalità cinese proveniente dalla regione dello Hubei la cui capitale è Wuhan, epicentro del focolaio epidemico. Il ragazzo aveva trascorso quattro giorni nella capitale come turista insieme alla moglie. fanpage

