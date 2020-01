Coronavirus, Ikea chiude la metà dei suoi negozi in Cina: i dipendenti manterranno l’intero stipendio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ikea ha annunciato che chiuderà metà dei suoi negozi in Cina. La decisione del colosso svedese di mobili è arrivata in seguito alla diffusione dell’epidemia di Coronavirus. La chiusura avverrà, temporaneamente e fino a nuovo avviso, dal 29 gennaio. I dipendenti Ikea sono tenuti a rimanere a casa e manterranno tutti l’intero stipendio”, ha reso noto il gruppo industriale svedese in un comunicato. In Cina ci sono 30 negozi Ikea. E anche Toyota Motor interromperà, secondo quanto riporta Bloomberg, le operazioni in Cina fino al 9 febbraio, unendosi a un elenco crescente di aziende globali che hanno ridotto le attività commerciali in Cina a causa della diffusione dell’infezione da Coronavirus, con oltre 130 persone già uccise.L'articolo Coronavirus, Ikea chiude la metà dei suoi negozi in Cina: i dipendenti manterranno l’intero stipendio ... meteoweb.eu

CorriereUmbria : #Coronavirus, #Ikea chiude la metà dei punti vendita in #Cina. Anche #Starbucks abbassa le saracinesche - Corriere… - japologa : CIAO AMICI OGGI SFIDO LA MORTE E VADO DA IKEA A PRENDERMI IL CORONAVIRUS -