Coronavirus, i contagi superano quelli della Sars: 6000 infetti in Cina. 132 morti, ma rallentano i casi. Primo caso negli Emirati Arabi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Con i 5974 casi annunciati questa mattina dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese, il contagio del Coronavirus di Wuhan ha superato in Cina quello del 2002-2003 legato alla Sars, la sindrome respiratoria acuta grave, fermatosi a quota 5327, in base alle statistiche ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Quanto ai decessi, i 132 casi finora imputabili al Coronavirus di Wuhan sono ancora lontani dai 349 di fine 2003. Il bilancio dei contagi nell’ultimo giorno intanto sarebbero rallentati, stando ai dati ufficiali forniti dalle autorità cinesi. I casi confermati ieri 28 gennaio sono 1459, meno dei 2077 registrati nella giornata di lunedì. Il virus preoccupa anche l’Europa, con i quattro casi in Francia e altrettanti in Germania. I casi sospetti si attestano a 9239. E se ne aggiunge uno annunciato negli Emirati Arabi. Il caso è stato ... open.online

