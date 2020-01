Coronavirus, i contagi in Cina hanno superato quelli della Sars (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Continua a mietere vittime il Coronavirus, mentre l’Oms alza il livello dell’allerta e le borse crollano sull’ondata della psicosi generata dall’epidemia proveniente da Wuhan. La compagnia aerea British Airways ha stabilito il blocco dei voli per la Cina, al fine di contenere il contagio; una misura precauzionale che anche l’amministrazione Trump starebbe prendendo in considerazione. La Toyota ha fermato la produzione, mentre il colosso americano Starbucks ha chiuso migliaia di punti vendita in Cina. Il numero di contagi da Coronavirus è salito a quasi 6000, superando anche quelli della Sars nel 2003. Coronavirus, più contagi della Sars Attualmente sono 132 i decessi avvenuti in Cina a causa del Coronavirus. I casi confermati sono aumentati passando da 4515 a 5974. Un numero che supera i casi dell’epidemia Sars tra il 2002 e il 2003. Secondo le ... notizie

