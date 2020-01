Coronavirus, domani primo rientro rientro degli italiani da Whuan (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’allarme del Coronavirus è alto, e sembra ancora molto difficile da arginare. Anzi, il timore è proprio quello che si stia espandendo a macchia d’olio in tutto il mondo, oltrepassando i confini della Cina. Per questo il Direttore generale dell’organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus ha convocato nuovamente il Comitato di emergenza sul Coronavirus per giovedì 30 gancio. Intanto, sempre più compagnie aeree stanno bloccando i voli diretti e provenienti dal Cina, e allo stesso modo alcune grandi aziende come Ikea hanno annunciato che chiuderanno degli stabilimenti in attesa di nuovi aggiornamenti. Coronavirus, un’epidemia di interesse internazionale Non è ancora certo che possa essere considerata un’emergenza sanitaria internazionale, ma alcuni casi sospetti in giro per il mondo sono già stati segnalati. Per questo il Comitato ... urbanpost

