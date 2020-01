Coronavirus, come evitare la psicosi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Coronavirus, come evitare la psicosi? La disinformazione, le fake news, gli allarmismi non servono sicuramente a creare una corretta informazione riguardo questa malattia che si sta diffondendo in Cina. Creano solo confusione e una psicosi che non ha ragione di esistere. Susanna Esposito, Presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid) e Professore Ordinario di Pediatria all’Università di Parma, parla di mortalità inferiore alla comune influenza stagionale. E di situazione assolutamente sotto controllo nel nostro paese, dove ogni anno per influenza e sue complicanze muoiono 8mila persone. “Il nuovo virus non deve essere sottovalutato, soprattutto finché non saranno del tutto note le modalità in cui muta e tutte le caratteristiche che ne favoriscono la diffusione. Ma l’attuale allarmismo rischia di essere eccessivo. Ad oggi ... bigodino

