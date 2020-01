Coronavirus, Codacons: “Bloccare tutti i voli tra Italia e Cina” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo la decisione di British Airways di sospendere tutti i voli da e per la Cina a causa dell’epidemia causata dal nuovo Coronavirus, il Codacons si rivolge oggi all’Enac, chiedendo di bloccare tutti i collegamenti aerei tra l’Italia e la Cina. “La decisione di British Airways ha fatto da apripista e, come già successo in situazioni analoghe, nelle prossime ore altre compagnie aeree di tutto il mondo adotteranno provvedimenti analoghi – spiega il Codacons – L’esigenza di tutelare i cittadini ed evitare il diffondersi del Virus anche in Italia impone l’adozione di misure urgenti, che devono partire proprio dalla sospensione dei collegamenti aerei: per questo chiediamo che in questa fase delicata l’Enac blocchi nel nostro paese i voli da e per la Cina, attualmente operati da diverse compagnie tra cui AlItalia, Air China e China Eastern, a ... meteoweb.eu

