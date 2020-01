Coronavirus: circa 70 italiani a Wuhan, ipotesi ponte aereo per il rimpatrio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Siamo in contatto continuo con i nostri connazionali, tutti in buone condizioni di salute. Valutiamo ogni possibilità per un trasferimento su base volontaria“. Lo ha spiegato il direttore dell’Unità di Crisi della Farnesina, che in queste ore sta vagliando diverse opzioni di rimpatrio volontario sul tavolo di possibili interventi in supporto degli italiani presenti a Wuhan, città focolaio dell’epidemia da Coronavirus (2019-nCoV). rimpatrio italiani: al vaglio ponte aereo La Farnesina sta vagliando l’ipotesi di un ponte aereo per il rimpatrio degli italiani attualmente presenti a Wuhan, epicentro dell’emergenza Coronavirus che fa tremare il mondo. Si tratta di un orizzonte dominante, sebbene di complessa gestione, alla luce di una oggettiva impossibilità di attuare una procedura di rientro via terra (trasferimento che richiederebbe quarantene “più complesse”). Le ... thesocialpost

SkyTG24 : Aumentano i numeri dell'epidemia di #coronavirus: almeno 41 morti, circa 1300 infetti, 13 città cinesi in quaranten… - zazoomblog : Coronavirus: circa 70 italiani a Wuhan ipotesi ponte aereo per il rimpatrio - #Coronavirus: #circa #italiani… - Effeigia : RT @MichParadiso: Secondo il rapporto della #WHO (o #OMS che dir si voglia) nel 2019 ci sono stati nel Mondo circa 500 mila morti a causa d… -