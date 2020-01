Coronavirus, Burioni: “In Italia non c’è ancora, niente panico. Ma sono tassativamente vietati i viaggi in Cina”. E loda il ministro Speranza (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Coronavirus? Prima di tutto, facciamo chiarezza: il virus in Italia ancora non c’è. Quindi, non ha nessun senso evitare i cinesi, i ristoranti cinesi, i quartieri cinesi. Non dobbiamo farci prendere dal panico. C’è però una situazione in rapida evoluzione che deve preoccuparci e non dobbiamo fare i faciloni. Ma ribadisco: niente panico, nessuna discriminazione nei confronti dei cinesi “. sono le parole pronunciate ai microfoni di “Radio Radio” dal virologo Roberto Burioni, che puntualizza: ” Dobbiamo fare fondamentalmente una sola cosa. Siccome contro questa nuova infezione, non abbiamo vaccini, né farmaci, però abbiamo un sistema che ci consente di diagnosticare l’infezione, dobbiamo fare in modo che questo virus non arrivi in Italia. E quindi è tassativamente vietato andare in Cina o nelle zone interessate dal virus, perché il rischio è ... ilfattoquotidiano

