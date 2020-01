Coronavirus, Burioni: “Basta allarmismi inutili”. Ecco cosa bisogna davvero evitare (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’allarmismo per il Coronavirus dilaga più velocemente e più capillarmente rispetto al virus stesso. In merito si sono espressi numerosi esperti perlopiù concordi nella necessità di non creare allarmismi. Il noto virologo italiano Roberto Burion, dalle pagine del suo magazine online di informazione scientifica e debunking delle fake news, Medical Facts, ha parlato di “alcune cose” che “non vanno per niente bene. La prima è che si continui ad avere un allarme al giorno per un sospetto caso di Coronavirus. Non è tollerabile, perché questo ingenera panico non necessario nelle persone, alimenta la paura nei confronti dei cinesi e crea un pericolosissimo effetto di “al lupo, al lupo”. Penso che sia indispensabile che il Ministro intervenga con decisione, per impedire la diffusione di queste notizie insensate, altrimenti a ogni influenza contratta da un cittadino ... meteoweb.eu

