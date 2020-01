Coronavirus: British Airways blocca i voli, Trump ci pensa. Toyota sospende produzione. Australia, ipotesi quarantena per 600 persone (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Continua a salire il numero di contagi e vittime da Coronavirus. In Cina, Hong Kong, Taiwan e Macao sono ormai 6mila i casi accertati, secondo i dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) di Pechino, con 132 decessi. Così, il numero di contagi, ma non quello delle morti, ha superato quello del 2002-2003 legato alla Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), fermatosi a quota 5.327. Gli Stati Uniti prendono provvedimenti: mentre è decollato l’aereo che da Wuhan rimpatrierà i cittadini americani, il presidente Donald Trump sta pensando di sospendere tutti i voli per la Cina per evitare ulteriori contagi. L’unico dato positivo di martedì è, paradossalmente, proprio quello relativo ai contagi. In totale sono stati 1.459, circa 600 in meno rispetto alla giornata precedente. Un calo che fa sperare nella limitazione della diffusione da parte delle autorità di ... ilfattoquotidiano

