Coronavirus, bilancio morti sale a 169. Mille nuovi casi. Casi sospetti a Roma e Alessandria (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nella Capitale turista cinese ricoverato, ambulanza lo preleva in hotel. Ricoverata donna ad Alessandria, Aso: "Sintomi non correlabili la virus di Wuhan" repubblica

fanpage : #coronavirus, primo caso confermato in Germania - Agenzia_Ansa : Coronavirus, italiani pronti a rientrare dalla Cina, la quarantena non sarà automatica. L'ultimo bilancio ufficiale… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In Cina il bilancio sale a 26 morti e 897 contagi. Stop ai trasporti in 13 città, blindati 41 milioni… -