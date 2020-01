Coronavirus, anche lo sport evita la Cina: rinviati i Mondiali indoor di atletica leggera (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Coronavirus ferma anche i Mondiali indoor di atletica leggera, in programma a Nanchino nel marzo prossimo. World Athletic, la federazione internazionale di atletica leggera, ha fatto sapere che, in accordo con gli organizzatori cinesi, l’evento (che si sarebbe dovuto tenere dal 13 al 15 marzo) è stato rinviato di un anno, a marzo 2021. «Sappiamo che la Cina sta facendo tutto il possibile per contenere il nuovo Coronavirus – dichiara in una nota – ma è necessario fornire agli atleti, alle federazioni e ai partner indicazioni chiare in una situazione complessa e in rapida evoluzione». Secondo World Athletic, la diffusione del Coronavirus «è ancora a un livello preoccupante e tale da sconsigliare di portare avanti ogni grande evento che può essere rinviato». La stessa situazione che ha indotto a rinunciare all’ipotesi di spostare la sede dei Mondiali. ... open.online

