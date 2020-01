Coronavirus a Napoli, rientra l’allarme. Il Ministero della Salute: Finora nessun caso in Italia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia, compres si sono rivelati negativi ai test per il Coronavirus 2019-nCoV. Lo riferisce il Ministero della Salute in una nota. L’ultimo caso segnalato quello a Napoli di un uomo cinese rientrato dal suo paese e ricoverato al Cotugno, ma si trattava di semplice polmonite. La conferma è arrivata poco fa dopo le analisi realizzate all’Istituto Spallanzani di Roma che aveva fatto scattare le procedure di controllo. L'articolo Coronavirus a Napoli, rientra l’allarme. Il Ministero della Salute: Finora nessun caso in Italia proviene da Ildenaro.it. ildenaro

repubblica : Coronavirus, caso sospetto a Napoli: 28enne in isolamento al Cotugno, esclusa la normale influenza - SkyTG24 : #Coronavirus, 132 morti e quasi 6mila persone infettate: un caso sospetto a #Napoli. I contagi hanno così superato… - fanpage : #Coronavirus, il caso di #Napoli è negativo: la conferma dopo le analisi -