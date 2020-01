Coronavirus, a Napoli e Pistoia alcuni casi sospetti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Coronavirus potrebbe essere arrivato in Italia. Apprensione a Napoli e Pistoia dove sono stati svolti dei test su alcuni pazienti considerati a rischio Coronavirus (Fonte: Pixabay) Non accenna a placarsi l’emergenza riguardante il virus proveniente della Cina. Finora sono circa 130 le morti accertate, mentre ancora non è ben chiaro quanto sia elevato il rischio contagio (al momento sono 6000 i casi ufficialmente confermati). A quanto pare, questa nuova epidemia nel tempo potrebbe fare ancor più stragi della sua antenata Sars, che nel 2003 uccise oltre 800 persone in 30 diversi paesi. La Russia sta cercando di realizzare un vaccino per tamponare l’emergenza e ridurre i tempi di incubazione. A tal proposito il governo cinese ha consegnato a quello russo il genoma del virus, in modo tale che gli scienziati russi possano lavorarci. Un piccolo passo in avanti, che in caso di ... chenews

repubblica : Coronavirus, caso sospetto a Napoli: 28enne in isolamento al Cotugno, esclusa la normale influenza - SkyTG24 : #Coronavirus, 132 morti e quasi 6mila persone infettate: un caso sospetto a #Napoli. I contagi hanno così superato… - fanpage : #coronavirus C'è un sospetto contagio -