Coronavirus, a Milano turisti cinesi in calo del 40%. A Como il Conservatorio agli studenti di ritorno dalla Cina: "Restate a casa" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il dato della Confcommercio. Sala: "Ogni mese a Milano il turismo cinese porta 300 milioni, il calo si fa sentire". La direzione del Conservatorio, che ha molti studenti asiatici, ha pubblicato l'invito sul sito: "Non frequentate le lezioni per 14 giorni" repubblica

fanpage : Scatta l'allerta a Malpensa #coronoavirus - SkyTG24 : Pavia, esami negativi ma università lascia a casa studente cinese - Agenzia_Ansa : Virus #Cina, annullata la parata a Milano. In solidarietà verso popolo cinese colpito dal coronavirus #ANSA -