Coronavirus: 6mila contagi, superati i casi della Sars. British Airways blocca voli per la Cina. Toyota sospende la produzione. Annullate le prove di Coppa del mondo di sci (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Continua a salire il numero di contagi e vittime da Coronavirus. In Cina, Hong Kong, Taiwan e Macao sono ormai 6mila i casi accertati, secondo i dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) di Pechino, con 132 decessi. Così, il numero di contagi, ma non quello delle morti, ha superato quello del 2002-2003 legato alla Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), fermatosi a quota 5.327. Gli Stati Uniti prendono provvedimenti: mentre è decollato l’aereo che da Wuhan rimpatrierà i cittadini americani, il presidente Donald Trump sta pensando di sospendere tutti i voli per la Cina per evitare ulteriori contagi. Intanto, il governo di Pechino ha deciso di annullare le prove di Coppa del Mondo di sci che si sarebbero dovute tenere nel Paese a febbraio. L’unico dato positivo di martedì è, paradossalmente, proprio quello relativo ai contagi. In totale sono stati 1.459, circa ... ilfattoquotidiano

