Coronavirus, 30 italiani in partenza per Wuhan: cosa succederà al rientro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Coronavirus, 30 italiani in partenza per Wuhan: ecco cosa ha deciso di fare lo Stato per evitare ogni terribile conseguenza al loro rientro. Arrivano tutti i provvedimenti del caso per evitare l’epidemia. Coronavirus: 30 italiani sono in partenza per Wuhan. Ovvero la città cinese dove ha avuto inizio il tutto. Lo riferisce la Farnesina. Il … L'articolo Coronavirus, 30 italiani in partenza per Wuhan: cosa succederà al rientro proviene da www.inews24.it. inews24

Agenzia_Ansa : Sono tutti negativi i casi sospetti di contagio da #coronavirus segnalati in Italia. Lo riferisce il ministero dell… - Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Ponte aereo per far rientrare gli italiani dalla Cina. Intanto in #Germania si registra il primo caso accertato. Il… -