Coronavirus, 27 nuovi casi tra Pechino e Shanghai. Cancellate le prove di Coppa del mondo di sci (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le autorità cinesi hanno accertato 11 nuovi casi di contagio da Coronavirus a Pechino e 16 a Shanghai, dove si è registrato il quinto caso di un paziente che ha superato l’infezione dopo i trattamenti in ospedale. A Shanghai l’ultimo aggiornamento del bollettino della diffusione del virus avverrà ogni 12 ore, sarà usata anche la medicina tradizionale cinese come strumento di prevenzione e di controllo dell’epidemia, in base a quanto riferito in conferenza stampa da Wu Jinglei, direttore della locale Commissione sanitaria. Intanto, è salito a 132 il numero dei morti causati finora dal virus, a fronte di 5974 casi accertati. Il bilancio è stato stilato alle 8 locali dalla Commissione sanitaria nazionale cinese. Con i nuovi casi annunciati il Coronavirus ha superato quello del 2002-2003 legato alla diffusione della Sars, la sindrome respiratoria acuta grave che ... open.online

