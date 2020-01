Coronavirus: 25 nuovi decessi, allarme Usa e Germania, attesa esiti Italia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sale inesorabilmente di giorno in giorno il bilancio delle vittime del Coronavirus cinese: nella provincia dell’Hubei, da dove è partito il contagio, si contano 25 nuovi decessi e 840 nuovi casi. Gli Usa vogliono sospendere i voli, si aspettano gli esiti per i casi Italiani di Pistoia e Napoli. allarme in Germania. E’ un bilancio … L'articolo Coronavirus: 25 nuovi decessi, allarme Usa e Germania, attesa esiti Italia proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

