Cormezz: un mercato-rivoluzione da 120 milioni per costruire il Napoli di Gattuso (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Napoli ha chiuso ieri il suo quarto acquisto in questa sessione di mercato, assestandosi come la società che ha speso di più fino ad ora, siamo circa a 120 milioni. Ma il club di De Laurentiis non sembra volersi ancora fermare. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il grande lavoro fatto da Giuntoli ha lo scopo di costruire il nuovo Napoli di Gattuso Il Napoli lavora, quindi, tra presente e futuro sulle idee di Gattuso, c’è la volontà di dare continuità alla guida tecnica. Ma il mercato non è ancora chiuso e il Napoli punta a portare a casa ancora Petagna e Rodriguez, da mettere subito a disposizione dell’allenatore L'articolo Cormezz: un mercato-rivoluzione da 120 milioni per costruire il Napoli di Gattuso ilNapolista. ilnapolista

napolista : Cormezz: un mercato-rivoluzione da 120 milioni per costruire il #Napoli di #Gattuso Il grande impegno economico pr… -