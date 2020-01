Coppa Italia volley femminile oggi in tv: orari partite, calendario, tv e streaming (29 gennaio) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) oggi mercoledì 29 gennaio si giocano i quarti di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile, sono in programma quattro sfide da dentro o fuori (tutte alle ore 20.30): le vincitrici si qualificheranno alla Final Four in programma nel weekend del 1-2 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio dove verrà messo in palio il trofeo attualmente detenuto da Novara. Le piemontesi partiranno favorite contro Monza che sta attraversando un periodo nero e ha perso le ultime quattro partite giocate ma Cristina Chirichella e compagne dovranno comunque stare attente alla voglia di rivalsa delle brianzole. Conegliano è l’indiziata principale per alzare al cielo il trofeo, il cammino delle Campionesse d’Italia partirà contro l’abbordabile Chieri: non dovrebbero esserci particolari problemi per le Pantere trascinate da Paola Egonu. Busto Arsizio, seconda in campionato a sei punti ... oasport

acmilan : ???? A fierce fightback at San Siro. Hakan, Jack and Zlatan send the Rossoneri to the semis ????… - MatteoBarzaghi : Eriksen potenzialmente già utilizzabile domani in Coppa Italia contro la Fiorentina. Trasferimento completato ?? ?? O… - juventusfc : LIVE! In diretta e ?? IN ESCLUSIVA ?? La gara di Coppa Italia della nostra #Under19, a partire dalle 14.25! Only on… -