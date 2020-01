Coppa Italia: l’Inter ringrazia Barella: Fiorentina battuta di misura (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nella cornice dello stadio Meazza di Milano l’Inter sconfigge di misura la Fiorentina e passa alle semifinali di Coppa Italia grazie ai gol di Candreva e Barella. Gli uomini di Antonio Conte prendono così una boccata d’ossigeno dopo il pareggio fuori casa contro il Cagliari subito in campionato, che ha rimandato ancora una volta la rimonta nei confronti della Juventus prima in classifica. Nel secondo tempo si segnala l’ingresso in campo del nuovo acquisto interista Eriksen, alla sua prima presenza a Milano. Coppa Italia: Inter-Fiorentina Il primo tempo di Inter-Fiorentina si apre all’insegna della tranquillità, con entrambe le squadre che faticano a trovare la soluzione giusta per penetrare la difesa dell’avversario. All’ottavo minuto arriva la prima occasione per i nerazzurri grazie ad un cross di Barella per Sanchez il cui tiro viene però smorzato ... notizie

