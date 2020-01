Coppa Italia, Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Coppa Italia, Inter-Fiorentina: in palio la semifinale contro la sfida contro il Napoli. Conte cambia modulo. MILANO – Inter-Fiorentina è l’ultimo quarto di finale della Coppa Italia. La squadra di Conte vuole centrare la semifinale contro il Napoli per mettersi alle spalle il momento difficile in campionato. La Viola sogna di continuare il proprio percorso nella competizione, ultima occasione per centrare l’Europa. Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali Sorpresa Conte che lascia in panchina Borja Valero e si affida al 3-4-1-2 con Sanchez alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. Spazio in difesa sia per Godin che per Ranocchia. Nella Fiorentina Iachini rilancia Badelj e Ceccherini vista l’indisponibilità di Castrovilli e Pezzella. Vlahovic preferito a Cutrone. Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Vecino, ... newsmondo

