Coppa Italia| Inter-Fiorentina 2-1: decide il super gol di Barella. Highlights e tabellino del match (Di giovedì 30 gennaio 2020) Inter Fiorentina 2-1- Finisce 2-1 in favore dell’Inter il quarto di finale di Coppa Italia che consegna direttamente l’accesso alla semifinale agli uomini di Conte. Decidono i gol di Lautaro Martinez, il pareggio di Caceres e gol vittoria di Barella. L’Inter affronterà il Napoli in semifinale. Leggi anche: Calciomercato 29 gennaio: Suso-Siviglia, oggi l’ufficialità? Genoa, … L'articolo Coppa Italia Inter-Fiorentina 2-1: decide il super gol di Barella. Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

acmilan : ???? A fierce fightback at San Siro. Hakan, Jack and Zlatan send the Rossoneri to the semis ????… - AntoVitiello : Ibra al Milan è soprattutto questo, non solo gol e passaggi vincenti. Il post di #Leao dopo la vittoria con il Tori… - Inter : ?? | FOTO I gol di #Candreva e #Barella, gli esordi di #Eriksen e #Moses... e tutte le più belle immagini di… -