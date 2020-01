Coppa Italia, Inter Fiorentina 0-0 LIVE: Barella ci prova da lontano (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Allo Stadio San Siro, i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Inter e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Inter e Fiorentina si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Fiorentina 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 3′ Chance per Lirola – Sugli sviluppi di una punizione Lirola recupera palla e da posizione defilata fa partire un diagonale che sibila a fil di palo 8′ Occasione per Sanchez – Bel cross di Barella per Sanchez che colpisce di testa ma il tiro viene smorzato da un grande Intervento in tuffo di Dalbert 12′ Conclusione di Godin – Dopo un cross di Young la palla viene gettata fuori da Milenkovic, sulla ribattuta si presenta ... calcionews24

acmilan : ???? A fierce fightback at San Siro. Hakan, Jack and Zlatan send the Rossoneri to the semis ????… - AntoVitiello : Ibra al Milan è soprattutto questo, non solo gol e passaggi vincenti. Il post di #Leao dopo la vittoria con il Tori… - MatteoBarzaghi : Eriksen potenzialmente già utilizzabile domani in Coppa Italia contro la Fiorentina. Trasferimento completato ?? ?? O… -