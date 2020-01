Coppa Italia, il tabellone e i risultati (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il sorteggio, il tabellone, il calendario e le date della Coppa Italia 2019-2020. Si inizia il 4 agosto con il primo turno, finale fissata al 13 maggio. Prende vita la Coppa Italia 2019-2020 con la competizione che entra nel vivo in attesa dell’ingresso in scena delle big. Coppa Italia 2019-2020: tabellone, partite e risultati La compilazione del tabellone, che avviene per sorteggio, posiziona le squadre nei settantotto posti a disposizione sul grande pannello. Le partite e i risultati dei quarti di finale Di seguito le partite e i risultati dei quarti di finale Napoli-Lazio 1-0 (la cronaca del match)Inter-Fiorentina 2-1 (la cronaca del match)Torino-Milan 4-2 (la cronaca del match)Juventus-Roma 3-1 (la cronaca del match) Gli accoppiamenti delle semifinali Di seguito gli accoppiamenti delle semifinali Napoli-InterMilan-Juventus Le partite e i ... newsmondo

