Consigliere leghista sorpreso a navigare su sito hard durante il dibattito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Franco Mino, un Consigliere comunale leghista, è stato sorpreso durante il dibattito a navigare su un sito hard: la foto apparsa sui social non lascia alcun dubbio. A smascherare quanto accaduto a Biella è stato Roberto Pietrobon, un ex militante di sinistra. Con uno scatto finito sui social network, infatti, avrebbe ripreso di spalle il collega impegnato nella visione di contenuti a luci rosse. Il diretto interessato, però, ha subito replicato all’attacco. Consigliere leghista naviga su sito hard Non si placano i colpi di scena della Lega: dopo i commenti sessisti sulle regionali di Giacomo Moscarola, appare un’altra situazione singolare. Un Consigliere leghista è stato sorpreso a navigare su un sito hard durante un dibattito a Palazzo Oropa, sede del consiglio comunale cittadino. Roberto Pietrobon, un ex politico di sinistra, avrebbe mostrato la foto di spalle del ... notizie

