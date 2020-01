Conoscete il nuovo fidanzato di Valeria Marini? Un imprenditore affascinate 20 anni più giovane di lei [FOTO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Valeria Marini inquilina speciale al GF Vip 4 Nella puntata del Grande Fratello Vip 4 andata in onda lunedì sera ha fatto il suo ingresso Valeria Marini. Ricordiamo che la soubrette sarda era entrata la settimana scorsa per avere un confronto con la rivale Rita Rusic. Ora, invece, dopo il faccia a faccia con Antonella Elia e Antonio Zequila, la donna ha annunciato agli inquilini la sua decisione di soggiornare nella casa di Cinecittà per sette giorni. Con ‘Er Mutanda’ c’è stata una discussione per via di un vecchio flirt. E a proposito di relazioni, la Marini ne ha chiusa una un paio di anni fa con l’imprenditore Patrick Baldassarri. Una storia finita dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip. Ora Valeria Nazionale ha un nuovo partner che addirittura ha quasi 20 anni meno di lei. Di chi si tratta? Chi è Gianluigi Martino? Dopo la fine della sua ... kontrokultura

