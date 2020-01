Confindustria Salerno, contract internazionale: tre giornate di formazione Ice (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ice-Agenzia, nell’ambito della promozione della filiera contract Italiano – www.contractitaliano.it, organizza un percorso formativo gratuito per Micro, Piccole e Medie Imprese incentrato sull’importanza delle “azioni di rete” e dei “raggruppamenti di imprese per l’export” come strumento per migliorare la partecipazione e la competitività della filiera italiana nelle commesse di contract internazionale. Tre gli obiettivi principali del corso: cogliere le opportunità di crescita legate al mercato internazionale del contract con particolare riguardo ad alcuni mercati target, fornire informazioni sugli aspetti strategici, tecnici e normativi dei contratti di rete come strumento e modello organizzativo per approcciare al mercato del contract, favorire la formazione di cordate italiane in commesse contract internazionali L’approccio formativo prevede lezioni frontali in aula di 2,5 giornate, ... ildenaro

