Confindustria elegge il nuovo presidente: corsa a 4, favoriti Licia Mattioli e Carlo Bonomi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tutto pronto per i festeggiamenti dei 110 anni di Confindustria, previsti per sabato 1 febbraio a Torino, luogo di nascita dell’associazione. Un grande evento a cui parteciperanno tutti i big dell’industria italiana e non solo, per celebrare oltre un secolo di storia ma per guardare allo stesso tempo al futuro. E a proposito di futuro, in viale dell’Astronomia il tema caldo sono le elezioni che decideranno chi sarà il nuovo presidente, visto che con l’insediamento odierno dei tre saggi scatta il termine di una settimana entro il quale la commissione potrà ricevere le autocandidature che saranno quindi possibili fino al 5 febbraio. E a Torino a festeggiare l’anniversario della Confederazione ci saranno ovviamente quelli che, secondo i rumors, sarebbero i candidati in pectore: Licia Mattioli, Carlo Bonomi, Emanuele Orsini e Giuseppe Pasini, con i primi due favoriti nella corsa alla ... tpi

