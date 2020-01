Concorso Straordinario Scuola Secondaria 2020, cosa studiare: gli ultimi aggiornamenti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Iniziati gli incontri tra sindacati ed esecutivo per definire nell’operativo l’organizzazione dei Concorsi Scuola 2020. La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha chiarito le attività in corso per espletare nel più breve tempo possibile Concorso Ordinario Infanzia e Primaria e, di conseguenza, Concorso Ordinario Scuola Secondaria e Concorso Straordinario Scuola Secondaria. “Stiamo alacremente lavorando per bandire 24.000 posti sul Concorso Straordinario per la Secondaria di primo e secondo grado e 25.000 sull’ordinario. C’è poi anche il Concorso ordinario su infanzia e primaria. Qui il bando è pronto: stiamo rivedendo la tabella dei titoli per dare più valore al servizio. C’è da predisporre anche il Concorso per i docenti di religione. Stiamo per bandire concorsi, insomma, per circa 70mila insegnanti. Non è cosa da poco. Anche a livello di gestione ... leggioggi

