Come il coronavirus sta alimentando il razzismo contro i cinesi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) (foto: Anita Pouchard Serra/Getty Images) Non solo la paura per le proprie famiglie a casa: i cinesi che vivono all’estero, adesso, devono affrontare anche una crescente ondata di diffidenza nei loro confronti, legata in qualche modo alla paura per il coronavirus, l’epidemia che sta dilagando in tutto il mondo. Tutto questo ha un nome: sinofobia. L’essere costretti a guardare alla Cina Come una grande potenza non ha impedito a molti di esternare pregiudizi e odio razziale contro le persone di etnia cinese, e la diffusione del virus non ha fatto che peggiorare la situazione. Dall’Italia all’Australia, passando dal Regno Unito, sono molti gli episodi che iniziano ad essere segnalati in tal senso. Anche se, secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) il rischio globale derivante dal coronavirus cinese è passato da “moderato” a “elevato”, è opportuno non cadere in tutte le ... wired

