Come funzionerà il “tribunale” di Facebook sui post (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Oversight Board deciderà in 90 giorni se un post rimarrà o meno su Facebook (fonte: Facebook) Facebook è pronto a varare la commissione di vigilanza esterna, che dovrà esprimersi sulla rimozione dei contenuti. La Oversight Board, nei piani dell’azienda, inizierà a lavorare in estate. Sarà il tribunale di sorveglianza sulla libertà di espressione sul social network. Se Facebook rimuove un contenuto e un utente ritiene di essere stato censurato senza motivo, potrà fare appello a quest’organo. Per ogni caso, questa commissione esterna avrà circa 90 giorni per esprimersi. Chissà che verdetto avrebbe espresso sul contestato video del leader della Lega, Matteo Salvini, intento a citofonare a un ignaro cittadino, cancellato dal social network solo a urne chiuse in Emilia Romagna per una violazione dei termini della piattaforma. Al momento il team incaricato della creazione di ... wired

Roberto54979656 : RT @Agenda_Digitale: Lotteria degli scontrini 2020, come funzionerà e i rischi privacy - genovesergio76 : Lotteria degli scontrini 2020, come funzionerà e i rischi privacy - Lin_Sam77 : @Filomen30847137 Falli fare.. intanto si dimostri che erano residenti e potevano votare! 2) se i Tunisini si sono i… -