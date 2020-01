Come funziona la Lega Lotte su Pokémon Go (Di mercoledì 29 gennaio 2020) (Foto: Niantic) Pronta a debuttare la Lega Lotte di Pokémon Go con rilascio graduale in tutti i paesi e per tutti gli allenatori in base al livello di gioco, così da mantenere un certo equilibrio e stabilità. Le battaglie online erano la grande novità promessa e attesa, che conferma ancora una volta che il gioco dell’estate del 2016 sia ancora oggi molto popolare e attivo, quasi quattro anni dopo il lancio. In questa settimana ci sarà una sorta di prova generale con la “pre-stagione” che servirà a testare le funzionalità, correggere alcuni inevitabili bug e ottimizzare questo nuovo servizio, per poi lanciare la prima stagione vera e propria di Lotte online. Niantic spiega che sarà una sorta di beta test per bilanciare la funzione e scoprire Come viene utilizzata dagli allenatori per stabilire la durata delle stagioni, le soglie dei punteggi e così via. Attraverso la ... wired

myrtamerlino : Ha vinto la realtà. In politica, come nella vita, conta il merito: l’Emilia è una regione che funziona e i cittadin… - riotta : Da tempo vi dico che comunicazione @matteosalvinimi non funziona bene come sostengono analisti creduloni. Al contr… - HSkelsen : @t_Cmdn Allora ha ragione @CarloCalenda a insistere sul tema della cultura. Se i suoi elettori non capiscono la dem… -