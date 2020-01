Clownpocalypse: trama, cast e anticipazioni del film horror di Eli Roth (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Clownpocalypse: trama, cast e anticipazioni del film horror di Eli Roth Amanti del genere horror gioite, Clownpocalypse diventerà realtà e vi tormenterà nei vostri peggiori incubi. Il progetto consiste in un franchising composto da un film, un videogioco un evento dal vivo, alcuni cortometraggi e merchandising. Recentemente è stato reso noto che sarà Eli Roth a produrre la pellicola scatenando così l’entusiasmo dei fan dell’attore e regista statunitense che già in passato ha dimostrato di avere grandi doti e fantasia nella realizzazione di opere da brivido. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere su Clownpocalypse! Clownpocalypse: trama, cast e anticipazioni del film horror di Eli Roth Quando in un progetto spunta il nome di Eli Roth è difficile non mostrare un certo interesse. L’artista infatti, oltre ad considerato un eccellente attore, ha ... termometropolitico

Clownpocalypse trama Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Clownpocalypse trama