Clizia Incorvaia GF Vip | l’amante dell’ex marito Francesco Sarcina rompe il silenzio

Più volte l'attuale concorrente del 'Grande Fratello Vip', Clizia Incorvaia, ha parlato dei numerosi tradimenti da parte del suo ex Francesco Sarcina. E nelle ultime ore ciò che è riuscito a scoprire 'Novella 2000' ha del clamoroso. A quanto sembra, l'artista avrebbe portato avanti una relazione parallela per diversi anni. E la presunta amante di lui è venuta ufficialmente allo scoperto, rilasciando una vera e propria intervista bomba. Il suo nome è Grazia Sepe ed ha 22 anni. A proposito della Incorvaia ha dichiarato: "Mi diceva che erano separati a casa…Posso provare tutto…Ho con me i messaggi WhatsApp che ci scambiavamo". Successivamente ha iniziato a parlare del cantante de Le Vibrazioni, riferendo tutti i dettagli della loro conoscenza. Il loro primo incontro sarebbe avvenuto nella città di Napoli e poi si è passati in un ...

