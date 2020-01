Clan Spada, i giudici: “Sodalizio mafioso perché ricorre a intimidazione e genera omertà. Legato a Cosa nostra siciliana” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Clan degli Spada di Ostia è un sodalizio che “si connota come di stampo mafioso per il sistematico ricorso a mezzi violenti e intimidatori tali da generare un diffuso stato di assoggettamento e di omertà”. Lo scrivono i giudici della Corte d’Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza emessa il 24 settembre scorso nel maxiprocesso all’organizzazione capitolina. Il processo si è conclusa con 17 condanne e 7 assoluzioni e i giudici hanno riconosciuto anche l’associazione a delinquere di stampo mafioso. All’ergastolo erano stati condannati Carmine Spada, detto Romoletto, Roberto Spada, già condannato per la testata a Ostia al giornalista della Rai Daniele Piervincenzi, e Ottavio Spada, detto Marco. “Lo stampo mafioso – scrivono i giudici – del sodalizio è rafforzato oltre che dai legami con la mafia siciliana dalla presenza di alcune tipiche ... ilfattoquotidiano

lorenz_frigerio : «Il sodalizio si connota come di stampo mafioso per il sistematico ricorso a mezzi violenti e intimidatori tali da… - Noovyis : (Clan Spada, i giudici: “Sodalizio mafioso perché ricorre a intimidazione e genera omertà. Legato a Cosa nostra sic… - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Clan Spada, i giudici: “Sodalizio mafioso perché ricorre a intimidazione e genera omertà… -