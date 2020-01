Citofonata Salvini, “accertamenti interni” su un maresciallo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Bologna, 29 gen. (askanews) – “Accertamenti interni” sono stati avviati dall’Arma dei carabinieri nei confronti di un maresciallo, probabilmente in servizio a Bologna, che avrebbe anticipato ad alcuni residenti del Pilastro la visita del segretario della Lega Matteo Salvini lo scorso 21 gennaio, a pochi giorni dalle elezioni regionali. In quell’occasione un’attivista del quartiere, madre di un giovane morto per overdose, ha accompagnato il leader del Carroccio sotto il portone d’ingresso di presunti spacciatori, offrendogli – come è poi divenuto noto – l’occasione di suonare al citofono di una famiglia in diretta davanti alle telecamere. Gli accertamenti, come fanno sapere dall’Arma, sarebbero stati avviati a seguito di un’interrogazione parlamentare del Pd, firmata da Andrea De Maria, con la quale si chiede alla ... notizie

fabiochiusi : Un aspetto cruciale della rimozione del video della famosa citofonata di Salvini, via @faffa42: FB lo ha rimosso pe… - RaiNews : 'Non rispetta gli standard della community in materia di incitamento all'odio' - HuffPostItalia : Facebook ha rimosso il video della citofonata di Matteo Salvini -