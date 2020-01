Ciclismo, la seconda giovinezza sudamericana di Oscar Sevilla (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Quando Oscar Sevilla otteneva il suo primo successo tra i professionisti, nella quinta tappa del Giro di Romandia 1999, Remco Evenepoel non era ancora nato. Oggi, oltre 20 anni dopo, il veterano spagnolo è là a lottare col giovane fenomeno belga per il successo finale della Vuelta a San Juan, la gara argentina che apre la stagione delle neonate Pro Series. Nonostante i suoi 43 anni, infatti, El Niño, proprio ieri, è stato capace di piazzarsi terzo nella cronometro della corsa sudamericana, mettendosi dietro ottimi specialisti come Oliveira, McNulty e Bodnar. La carriera di Sevilla è sicuramente una delle più particolari nella storia recente del Ciclismo. Sbocciato già nei primissimi anni da professionista, El Niño a 24 anni sfiorò il successo nella prestigiosa Volta Catalunya, mentre a 25, nel 2001, prima fu 7° e maglia bianca al Tour de France e, successivamente, perse la Vuelta ... oasport

