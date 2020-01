“Ci riprendiamo i nostri spazi”: in trecento alla marcia per la legalità di Libera (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Abbiamo avuto la prova che la società civile beneventana non è impermeabile di fronte alla presenza della malavita organizzata. Le cose non ci scivolano addosso”. Così Michele Martino, referente della Associazione Libera, al cospetto dei circa trecento partecipanti alla marcia per la legalità che questa sera ha attraversato il rione Libertà. “Ci riprendiamo gli spazi che la criminalità aveva occupato” – il messaggio lanciato dal corteo, promosso proprio da Libera all’indomani del blitz antidroga compiuto dai carabinieri a Benevento. Un’azione, quella delle forze dell’ordine, capace di smantellare una rete di spaccio attiva proprio nei luoghi della manifestazione odierna. partita da piazza Gramazio e conclusasi presso la Spina Verde. Molte le associazioni e i partiti presenti e tra queste gli ... anteprima24

